POL-OF: Fahrzeugtür beim Vorbeifahren beschädigt: Zeugen gesucht; Zwei Teenager prügelten sich und Handwerkerfahrzeuge angegangen und Werkzeuge geklaut: Zeugensuche!

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fahrzeugtür beim Vorbeifahren beschädigt: Zeugen gesucht - Hanau / Großauheim

(cb) Die Polizei in Hanau sucht weiterhin nach Zeugen, welche Hinweise auf eine Unfallflucht vom Samstag, 15. Februar, geben können. Ein Fahrzeuginsasse eines grauen Mercedes, welcher am Fahrbahnrand der Huttenstraße (einstellige Hausnummern) parkte, wollte gegen 17.30 Uhr aussteigen und öffnete hierzu die hintere Fahrzugtür auf der Fahrerseite. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Audi fuhr in diesem Moment, vermutlich mit nichtangepasster Geschwindigkeit, an dem Mercedes vorbei und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor der weiße Audi einen Außenspiegel und beschädigte zudem die Fahrzeugtür des grauen Wagens. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Audi-Lenker über die Lessingstraße. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 9597-0 an die Beamten der Polizeistation Hanau Großauheim.

2. Zwei Teenager prügelten sich - Hanau / Großauheim

(cb) Leichte Verletzungen trug ein 13-Jähriger davon, als dieser am Sonntagnachmittag auf der Sportanlage einer Schule in der Rue de Conflans mit einem bislang Unbekannten anderen Jugendlichen aneinandergeriet. Die beiden Jungen hatten zuvor gemeinsam Fußball gespielt, als der Unbekannte plötzlich den Großauheimer im Nacken packte und zu Boden brachte, hierbei zog er dessen Gesicht durch Dreck. Der Teenager wehrte sich daraufhin gegen seinen Angreifer und die beiden Jungen sollen gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Der Großauheimer ergriff schließlich die Flucht und rannte nach Hause. Die Polizei in Großauheim ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 06181 9597-0 um Zeugenhinweise.

3. Handwerkerfahrzeuge angegangen und Werkzeuge geklaut: Zeugensuche! - Maintal

(fg) Zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Samstagmorgen, 7.30 Uhr, waren Unbekannte in der Goethestraße, der Westendstraße und der Straße "Südring" zugange, öffneten geparkte Handwerkerfahrzeug und stahlen in zwei Fällen mehrere Werkzeuge. In der Goethestraße im Bereich der 130er-Hausnummern zerstörten die Täter ein Dreiecksfenster an der vorderen Tür der Beifahrerseite eines geparkten Toyota. Daraufhin öffneten sie die hintere Schiebetür und entwendeten einen Akkubohrschrauber, eine Akkubohrmaschine sowie einen Winkelschneider. In der Straße "Südring" (einstellige Hausnummern) schnitten die Unbekannten eine Öffnung in die Schiebetür eines Kastenwagens und verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Winkelschleifer, eine Baustellenlampe, einen Akkubohrschrauber und einen Akkubohrhammer. Außerdem fehlen diverse kleinere Werkzeuge, darunter ein Mehrfach-Ladegerät sowie mehrere Akkus. In der Westendstraße (50er- und 60er-Hausnummern) gingen die Täter einen Ford Transit und einen Citroen Jumpy an. In beiden Fällen schnitten sie eine Öffnung in die jeweilige Schiebetür. Offenbar nahmen sie aus beiden Autos nichts mit. Der Sachschaden wird bei diesen beiden Fahrzeugen auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt in vier Fällen, geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 10.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

