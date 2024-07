Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Raub zum Nachteil eines 73-Jährigen

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Raubstraftat, die sich am Freitag, d. 19.07.2024, in der Weststadt ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei einem 73-jährigen deutschen Geschädigten die Tasche entrissen worden. Der Schweriner stürzte und verletzte sich hierbei. Der oder die Täter konnten samt Beute flüchten. Der Vorfall soll sich gegen 12:20 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße ereignet haben. Hinweise und Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de entgegen.

