Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandstiftung im Mehrfamilienhaus

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01.20 Uhr zu einem Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße. Der oder die unbekannte(n) Täter entzündeten Zeitungspapier, welches dort in einem Schrank gelagert war. Ein Anwohner, welcher den Sachverhalt mitteilte, konnte Schlimmeres verhindern und den Brand löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr lüftete anschließend den Flur. Der Mitteiler selbst klagte über Atembeschwerden und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schrank sowie die angrenzende Wand wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei in Gotha hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0041179/2025 in Verbindung zu setzen. (rak)

