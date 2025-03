Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter verursachte großen Schaden an Toyota; Mann zerschlug Fensterscheibe und sprang auf Autodach: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung; Baustellendiebe waren unterwegs und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Täter verursachte großen Schaden an Toyota - Neu-Isenburg

(cb) Bei dem Versuch einen schwarzen Corolla aufzubrechen, richtete ein bislang Unbekannter einen Sachschaden von etwa 8.000 Euro an. Mit brachialer Gewalt versuchte der Täter den schwarzen Wagen mit HP-Kennzeichen in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 13.15 Uhr, an der Fahrertür aufzuhebeln. Der schwarze Wagen war auf einem Parkplatz in der Ludwig-Arnoul-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) zu melden.

2. Mann zerschlug Fensterscheibe und sprang auf Autodach: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung - Neu-Isenburg

(fg) Am Sonntagabend kam es kurz nach 19 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Frankfurter Straße im Bereich der 10er-Hausnummern, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zunächst ging ein Notruf ein, wobei ein Zeuge mitteilte, dass ein großer und kräftiger Mann eine Scheibe zerschlagen habe. Daraufhin machte sich eine Streifenbesatzung auf den Weg und machte letztlich einen 43-Jährigen ausfindig. Dieser soll zuvor mittels Faustschlag eine Glasscheibe an einem Eingang zu einer Tiefgarage beschädigt haben. Anschließend soll er auf das Dach einer weißen A-Klasse geklettert sein sowie im weiteren Verlauf die Motorhaube des Wagens mit Blut beschmiert haben. Dieses stammte offensichtlich von seiner zuvor zugezogenen Verletzung durch den Schlag gegen die Glasscheibe. Was den Mann zu seiner Tat verleitete, ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen; diese werden wegen des Verdachts der Sachbeschädigung geführt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Baustellendiebe waren unterwegs - Mühlheim am Main

(cb) Am vergangenen Wochenende waren Baustellendiebe auf dem Gelände eines Rohbaus in der Forsthausstraße (einstellige Hausnummern) zugange. Die Langfinger brachen zwei Baustellencontainer auf und klauten aus diesen verschiedenen Baumaterialien. Des Weiteren hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Neubaus. Dort klauten sie unter anderem die Sicherungen. Die Tat, bei der ein Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro entstand, ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 6.40 Uhr. Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

4. Außenspiegel demontiert und mitgenommen: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Unbekannte machten sich zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 8.10 Uhr, unter anderem an einem in der Mühlheimer Straße (30er-Hausnummern) geparkten BMW M4 zu schaffen, demontierten die beiden Außenspiegel und flohen. Zudem entwendeten die Unbekannten die Außenspiegel eines weiteren dort geparkten BMW. Um an die Beute zu gelangen durchtrennten die Diebe jeweils ein Kabel und lösten entsprechende Steckverbindungen. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei in Mühlheim am Main, die unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu erreichen ist.

Offenbach, 11.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell