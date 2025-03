Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Auseinandersetzung am Hafenplatz: Untersuchungshaft gegen zwei dringend tatverdächtige Jugendliche angeordnet

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Gut sieben Wochen nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Bereich des Hafenplatzes (wir berichteten am 27.01.2025 sowie am 06.02.2025) haben die zwischenzeitlichen strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und der zuständigen Kriminalpolizei dazu geführt, dass nunmehr zwei mutmaßlich Beteiligte in Haft sitzen.

Nachdem die Ermittler seit der Tat am 23. Januar 2025 über ein Dutzend Zeugen vernommen hatten und sich anhand weiterer Ermittlungsergebnisse ein dringender Tatverdacht gegen die zwei Beschuldigten im Alter von 15 und 16 Jahren ergab, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide bereits im Vorfeld jeweils Haftbefehl erlassen. Im Zuge der Vollstreckung der Festnahmebeschlüsse durch Kriminalbeamte am heutigen Dienstagmorgen - der Jüngere wurde zu Hause angetroffen, der Ältere unterwegs - wurde ihnen der auf gefährliche Körperverletzung lautende Tatvorwurf eröffnet.

Die zwei Jugendlichen, die bereits in einem frühen Stadium des Verfahrens ins Visier der Beamten gerieten, wurden am Mittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr anordnete. Sie sitzen nun bis auf Weiteres in einer Jugendjustizvollzugsanstalt ein.

Trotz der Inhaftierungen dauern die Ermittlungen in dem Gesamtkomplex an. Diese werden sogar wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt geführt, da bei dem damaligen Streit ein Jugendlicher durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt wurde.

Offenbach, 11.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

