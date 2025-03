Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 61 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell: Radarkontrollen am Ausbauende der B448

Offenbach (ots)

(lei) Ganze 61 mal zeigte das aufgestellte Blitzgerät der Polizei den Ordnungshütern an, dass da jemand zu flott unterwegs war: Bei Tempo-Kontrollen auf der Bundesstraße 448 haben Beamtinnen und Beamte am Dienstagvormittag den Fahrzeugverkehr aus Obertshausen kommend überwacht und genauso viele Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die betroffenen Fahrzeugführerinnen und -führer eingeleitet.

In der Zeit von 9 bis 12 Uhr hatten sich die Regelhüter der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste mit Unterstützung des hessischen Einsatzpräsidiums am Ausbauende der Schnellstraße in einer 80er-Zone positioniert und genau geschaut, wer zu schnell war. Viele von ihnen wurden nach Passieren des Messgeräts auf einen naheliegenden Parkplatz heraus gewunken und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Letztlich registrierten die Beamten 33 Verstöße im Verwarngeldbereich und 28 Verstöße im Bußgeldbereich. In zwei Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Die Beanstandungsquote lag mit Blick auf die insgesamt erfassten Fahrzeuge bei drei Prozent, die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 137 km/h. Zudem stellten die Uniformierten drei Mängelanzeigen aus.

Offenbach, 11.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

