POL-GE: Unfall unter Beteiligung einer Straßenbahn in Schalke-Nord/Fußgängerin schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Erle am Donnerstag, 10. Oktober 2024, sucht die Polizei Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer. Eine 36-jährige Gelsenkirchenerin fuhr auf ihrem E-Scooter an der Emil-Zimmermann-Allee in Richtung Cranger Straße. In Höhe der Einmündung zur Ludwig-Erhard-Straße beabsichtigte ein weißer Geländewagen aus dieser heraus auf die Emil-Zimmermann-Allee einzubiegen. Es kam ...

