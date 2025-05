Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Erzbergerstraße - Zeugenaufruf (08.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag ist es zwischen, 12 Uhr und 18 Uhr, auf dem Parkplatz der Hochschule an der Erzbergerstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen parkenden grauen Skoda am hinteren linken Bereich. Statt den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher davon. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 / 85000.

