POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 27-Jähriger nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs an Kindern in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem ein 27 Jahre alter Mann am späten Samstagabend (05.10.) zwei 9-jährige Kinder sexuell missbraucht haben soll, sitzt dieser in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, betrat der Mann unbemerkt das Wohnhaus einer Familie, in dem gerade eine Feierlichkeit stattfand. Anschließend soll er sich in die Zimmer von zwei dort schlafenden Kindern begeben und sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben.

Er wurde von Bewohnern und weiteren Anwesenden im Haus bemerkt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag (07.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen des Geschehens dauern derzeit noch an.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

