VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Polizei ermittelt Unfallflüchtigen (05.05.2025)

Durch einen Zeugenhinweis hat die Polizei in Villingen am vergangenen Montag, gegen 19:30 Uhr, eine Unfallflucht aufgeklärt. Beim Abbiegen von der Sperberstraße auf die Bussardstraße beschädigte ein 65-jähriger Lastwagenfahrer einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW. Ohne den Unfall zu melden fuhr er weiter. Ein Zeuge beobachtete das Geschehnis und meldete es. An einer Baustelle trafen die Polizisten den beschädigten Lastwagen und den dazugehörigen Fahrer an. Der Gesamtschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

