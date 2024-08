Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl von Baumaschine - drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Trier (ots)

Am Mittwochabend, dem 21. August, gegen 22:30 Uhr, beobachteten Zeugen, wie drei Männer sich auffällig an einer Baustelle in der Rotbachstraße verhielten und eine Maschine in einen Transporter verluden.

Die drei Tatverdächtigen wurden durch die verständigten Polizeibeamten vor Ort angetroffen und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die drei Männer gemeinsam eine Baumaschine im Wert von mehreren tausend Euro vom Baustellengelände entwendet hatten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Gruppe möglicherweise für zwei weitere Einbrüche verantwortlich sein dürften.

Die Verdächtigen im Alter von 29 bis 38 Jahren wurden vorläufig festgenommen und am Donnerstag, dem 22. August, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die drei Personen, die jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden.

Die Ermittlungen dauern an.

