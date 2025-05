Polizeipräsidium Konstanz

Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Polizeieinsatz nach Pöbeleien in Gaststätte - Mann in Gewahrsam genommen (11.05.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein alkoholisierter Mann in einer Gaststätte auf dem Schuhmarktplatz in Gewahrsam genommen worden.

Gegen 01:00 Uhr fiel ein 30-jähriger Besucher einer Gaststätte mehrfach negativ auf und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Lokal zu verlassen.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann unkooperativ und aggressiv. Auf die Aufforderung, die Gaststätte zu verlassen, reagierte er mit Beleidigungen und verweigerte den Gang nach draußen. Da er den Anweisungen weiterhin nicht nachkam, musste er mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Lokal gebracht und fixiert werden.

Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten massiv und drohte ihnen zudem mit Gewalt.

Aufgrund des Verhaltens nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

