Schramberg (ots) - Am Freitagnachmittag ist auf einem Grundstück im Bereich der Straße "Paradieshof" ein hölzerner Unterstand vollständig ausgebrannt. Gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines an den Waldrand angrenzenden Unterstandes, in dem sich unter anderem ein Anhänger, gelagertes Holz, sowie Heu ...

