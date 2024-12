Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 12.12.2024, kam es im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr zu zwei Fällen von Trickdiebstahl im Mainzer Stadtgebiet. Bei den beiden Vorfällen wurde jeweils ein niedriger dreistelliger Betrag erbeutet.

Sowohl in der Stadthausstraße in der Mainzer Altstadt als auch in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt wurden die Opfer von den jeweiligen Tätern angesprochen und gebeten, ein Zwei-Euro-Stück in zwei Ein-Euro-Stücke zu wechseln.

Während die Opfer ihre Geldbörse öffneten, um nach Kleingeld zu suchen, gelang es den Tätern, unbemerkt Geldscheine aus den Portemonnaies zu entnehmen. Nachdem sie ohne einen Geldwechsel die Örtlichkeiten verlassen hatten, stellten die Opfer den Diebstahl fest und informierten umgehend die Polizei.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Täter in der Stadthausstraße kann durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Sprach akzentfreies Deutsch - Ca. 60 bis 70 Jahre alt - Kräftige Statur - Ca. 1,80 m groß - Dunkel gekleidet

Auch durch das Opfer in der Langenbeckstraße kann der Täter beschrieben werden:

- Männlich - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach wenig, jedoch mit einem Lispeln - Ca. 40 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Dunkel gekleidet, trug eine Mütze

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Verhaltenshinweise im Zusammenhang mit Trickdiebstählen:

- Seien Sie vorsichtig bei Geldwechselanfragen: Wenn jemand Sie auf der Straße oder in einem Geschäft nach Kleingeld oder einem Wechsel bittet, lassen Sie sich nicht drängen, ihre Geldbörse oder Geldbeutel zu öffnen. Vergewissern Sie sich, dass niemand zu nahe an Ihnen ist.

- Behalten Sie Ihre Wertsachen im Blick: Tragen Sie Ihre Geldbörse immer in geschlossenen Taschen oder Taschen mit Reißverschluss, die schwer zugänglich sind.

- Achten Sie auf auffällige Verhaltensweisen: Seien Sie misstrauisch, wenn jemand plötzlich sehr nah an Sie tritt oder sich Ihnen unaufgefordert zuwendet, um mit Ihnen zu sprechen.

- Halten Sie Distanz: Wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand in Ihre Nähe kommt und unangemessen handelt, halten Sie Abstand und entfernen Sie sich.

- Verhalten Sie sich ruhig und überlegt: Wenn Sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden sind, bleiben Sie ruhig, achten Sie darauf, sich den Täter zu merken (z.B. Kleidung, Aussehen, Sprache) und informieren Sie umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell