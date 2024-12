Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer Kripo ermittelt gegen zwei ehemalige Paketzusteller

Mainz (ots)

Die Mainzer Kriminalpolizei ermittelt gegen zwei 38 und 34 Jahre alte ehemalige Paketauslieferer wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und Unterschlagung. Der Wert des bislang sichergestellten mutmaßlichen Diebesgutes liegt deutlich im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen der Kripo liefen an, nachdem der Hinweis einging, dass in einem als Wohnheim für Paketzusteller genutzten Gebäude in Mainz zwölf Pakete stünden, die möglicherweise rechtswidrig erlangt wurden. Ein 38-Jähriger soll die Pakete zu einem Gesamtpreis von 7.500 Euro zum Verkauf angeboten haben.

Wie sich herausstellte, handelte es sich beim Inhalt der Pakete um hochwertige E-Bikes, die von einem Versandhändler aus der Schweiz stammten. Dort waren zuletzt insgesamt rund 60 E-Bikes entwendet worden.

Im weiteren Verlauf geriet neben dem 38-Jährigen auch ein 34-Jähriger ins Visier der Ermittler. Das Arbeits- und Wohnverhältnis beider Männer war erst wenige Tage zuvor beendet worden, nachdem mindestens 77 Pakete bei der Auslieferung unterschlagen wurden. Bei Durchsuchungen fanden Einsatzkräfte 36 Gegenstände, die augenscheinlich besagten Lieferungen zugeordnet werden konnten.

Die Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft festgenommen, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend mit Untersuchungshaftbefehlen in Justizvollzugsanstalten untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

