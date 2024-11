Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher stehlen Rucksäcke aus Ferienunterkunft in Linstow

Teterow/ Linstow (ots)

Am Donnerstagabend erhielt das Polizeirevier Teterow gegen 20.20 Uhr Kenntnis über einen möglichen Einbruchsdiebstahl in eine Ferienunterkunft in der Krakower Chaussee in Linstow (Landkreis Rostock). Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17:45 Uhr bis 19:40 Uhr des gestrigen Tages gewaltsam Zutritt zu einem Gasthaus eines Ferienresortes. Dieses wurde zum Tatzeitpunkt von mehreren Mitarbeitern einer Firma als Unterkunft genutzt. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und entwendeten insgesamt drei Rucksäcke aus dem Eingangs- und Wohnbereich. In diesem befanden sich neben persönlichen Gegenständen und Geldbörsen auch elektronische Geräte. Der Gesamtschaden wird auf über 3.400EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Teterow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahl.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell