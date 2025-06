Polizei Eschwege

POL-ESW: Raub in Eschweger Innenstadt

Eschwege (ots)

Um 11:49 Uhr wird heute Vormittag die Polizei in Eschwege alarmiert, nachdem es in der Hospitalstraße in Höhe einer dortigen Bäckerei zu einem Raub auf einen 83-Jährigen aus Eschwege kam. Zeugen der Tat teilten mit, dass ein älterer Herr von einem ca. 40 Jahre alten Mann von hinten niedergeschlagen wurde. Der noch unbekannte Täter entwendet dann das Portmonee des 83-Jährigen, indem sich mehrere hundert Euro befanden, die dieser zuvor vom Geldautomaten der Sparkasse am "Stad" abgehoben hat. Durch den Sturz fiel der Geschädigte auf das Gesicht und zog sich dadurch Gesichtsverletzungen zu, die den Einsatz des Rettungswagens und weitere Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Flucht durch Innenstadt

Nach der Tat ergriff der Täter die Flucht in Richtung Töpfergasse, über den Marktplatz, vorbei an der Sparda-Bank in die Otti-Werner-Straße in Richtung Schulberg. Bis dahin wurde der Täter von einem Zeugen verfolgt, der diesen dann "aus den Augen" verlor.

Täterbeschreibung

Von dem Täter liegt bislang folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, ca. 170 - 175 cm groß, schlanke Figur. Dunkle kurz rasierte Haare (Stoppelhaarschnitt). Er war bekleidet mit einer hellen blauen Jeansjacke und einer hellen blauen Jeanshose.

Fahndung nach Täter

Die sofort eingeleitet Fahndung im innerstädtischen Bereich führte nicht zum Auffinden und Festnahme des Täters. Die Polizei Eschwege bittet daher um Hinweise, auch schon zum Zeitpunkt vor der Tat (Abheben des Geldes) bis zum Tatort und dem anschließendem Fluchtweg. Hinweise/ verdächtige Wahrnehmungen bitte unter der Telefonnummer 05651/9250 an die Polizei in Eschwege.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege