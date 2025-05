Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Tischtennis-Meisterschaft der Berufsfeuerwehren in Stuttgart

Stuttgart (ots)

- 20 Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet treten an - SCHARRena im Neckarpark aus Austragungsort - Finalspiele am Samstag mit anschließender Siegerehrung

Die 19. Deutsche Tischtennis-Meisterschaft der Berufsfeuerwehren findet vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 in Stuttgart statt. Ausgetragen werden die Spiele am Freitag und Samstag, 30./31. Mai, jeweils von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr in der SCHARRena im Veranstaltungsgelände Neckarpark.

Insgesamt treten 20 Mannschaften mit ca. 80 Spielern aus dem gesamten Bundesgebiet an, um die neuen deutschen Meister zu ermitteln. Bereits am Vortag der ersten Begegnungen treffen die Mannschaften in Stuttgart zur Begrüßung und offiziellen Auslosung der Gruppen bzw. der Spielpaarungen ein.

Am ersten Spieltag werden die Teilnehmer durch den Amtsleiter der Branddirektion, Herrn Dr. Georg Belge, und dem Leiter der Landessportbeauftragten, Herrn Michael Lenz, begrüßt. Das Turnier startet dann gegen 9:30 Uhr mit der ersten Paarung an der Platte. Am Finaltag erfolgt nach den Entscheidungsspielen die große Siegerehrung. Interessierte Gäste und Pressevertreter sind herzlich willkommen.

