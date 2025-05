FW Stuttgart: Feuerwehr Stuttgart aufgrund mehrere Großveranstaltungen im Einsatz

Stuttgart (ots) - - Brennendes Elektrofahrzeug im 3. Untergeschoss einer Tiefgarage - Starke Verrauchung führt zu Räumung von Nachbargebäuden - Keine verletzten Personen Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr Stuttgart am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr einen Brand in einer Tiefgarage in der Sophienstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Elektrofahrzeug im 3. Untergeschoss in Vollbrand. Zwei Atemschutztrupps ...

