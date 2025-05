FW Stuttgart: Vorstellung einer neuen Designlinie für die Feuerwehr Stuttgart

Stuttgart (ots) - - Schwerer Verkehrsunfall am Olgaeck - Acht verletzte Personen davon drei lebensgefährlich verletzte Personen Gegen 17:50 kam es an der Stadtbahnhaltestelle "Olgaeck" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW war in eine Menschengruppe gefahren. Die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und ...

mehr