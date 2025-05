Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit drei lebensgefährlich verletzten Personen

Stuttgart (ots)

- Schwerer Verkehrsunfall am Olgaeck - Acht verletzte Personen davon drei lebensgefährlich verletzte Personen

Gegen 17:50 kam es an der Stadtbahnhaltestelle "Olgaeck" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW war in eine Menschengruppe gefahren. Die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst trafen auf mehrere verletzte Personen und erhöhten das Einsatzstichwort auf einen "Massenanfall von Verletzten".

Vor Ort mussten acht Personen medizinisch versorgt werden. Drei Personen erlitten lebensgefährliche Verletzungen wovon eine Person von den Einsatzkräften initial erfolgreich reanimiert werden konnte. Alle Verletzten werden aktuell in Stuttgarter Krankenhäusern behandelt. Leider ist eine der lebensgefährlich verletzten Personen im Krankenhaus verstorben. Zur Versorgung der verletzten Personen waren zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienst, sowie zwei Löschzüge mit Rettungssanitätern und der Großraumrettungswagen der Feuerwehr Stuttgart im Einsatz.

Aufgrund der belebten Lage in der Innenstadt von Stuttgart waren bereits zu Einsatzbeginn zahlreiche Personen vor Ort. Zur Betreuung kommen mehrere Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung zum Einsatz.

Ordnungsbürgermeister Dr. Clemens Maier hat sich am Abend persönlich einen Eindruck von dem schweren Verkehrsunfall am Olgaeck gemacht. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper erklärt er: "Wir sind erschüttert über diesen tragischen Verkehrsunfall, in dessen Folge nun eine 46jährige Frau gestorben ist. Ihren Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. In Gedanken sind wir bei allen Verletzten und deren Familien und wünschen ihnen eine baldige Genesung. Unser großer Dank gilt den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei, die mit einem sehr großen Aufgebot vor Ort waren."

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzfahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften im Einsatz.

