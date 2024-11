LPI-SHL: Verschiedene Baupfosten gestohlen

Suhl (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagabend einen Autoschlüssel auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße in Suhl gefunden. Vermutlich probierten die Finder den Schlüssel gleich aus und konnten so mit dem Fahrzeug in Suhl umherfahren. Durch den Eigentümer konnte das Fahrzeug aufgrund eines im Fahrzeug liegen gebliebenen Handys geortet und in der Robert-Koch-Straße in Suhl unbeschadet ...

mehr