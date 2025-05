Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erstinformation: Schwerer Unfall in Stuttgart Mitte

Stuttgart (ots)

- Mehrere verletzte Personen, darunter auch drei Schwerverletzte - Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

Am Freitagabend gegen 17:50 Uhr kam es im Bereich des Olgaecks zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf Grund der zahlreichen Verletzen erhöhten die ersten Einsatzkräfte das Alarmstichwort. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Mehrere verletzte Personen, darunter auch drei lebensgefährlich Verletzte, wurden an der Einsatzstelle versorgt. Eine Person konnte durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgreich reanimiert werden. Alle Schwerverletzten wurden zwischenzeitlich zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken verbracht. Im Großraumrettungswagen (GRTW) der Feuerwehr werden noch Leichtverletzte versorgt.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Bitte behindern Sie die Einsatzmaßnahmen nicht. Für die Presse ist am Hotel "Am Olgaeck", an der Kreuzung Charlottenstraße / Olgastraße, eine Sammelstelle eingerichtet.

