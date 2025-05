Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr Stuttgart begrüßt über 10.000 Gäste beim Tag der offenen Tür

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

- Tag der offenen Tür auf der Feuer- und Rettungswache 5 auf den Fildern

- Übungen und Attraktionen für große und kleine Besucher

- Über 10.000 Besucherinnen und Besucher

Tausende Gäste durfte die Feuerwehr Stuttgart am Samstag und Sonntag auf der Feuer- und Rettungswache 5 auf den Fildern begrüßen. Im Rahmen eines Tags der offenen Tür fanden zahlreiche Aktionen und Übungen auf dem Feuerwehrgelände statt.

Großes Interesse an Wachführungen

Insbesondere die Wachführungen durch die im vergangenen Jahr neu bezogene Feuer- und Rettungswache stießen auf großes Interesse. Auf den rund zwanzigminütigen Rundgängen erhielten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Gebäudes. Neben der Berufsfeuerwehr ist auch die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Logistik, die Notbetriebsstelle der Integrierten Leitstelle, ein Einsatzmittel- und Katastrophenschutzlager, sowie Büros des Fachbereichs Aus- und Fortbildung, des Stadtfeuerwehrverbandes und der Stadtjugendfeuerwehr in dem Gebäude untergebracht.

Vorführungen des Aus- und Fortbildungszentrums der Höhenretter und der Brandschutzerziehung

Stündlich fanden Übungen verschiedener Einheiten statt. Die Höhenretter präsentierten ihre Fähigkeiten am neuen Übungsturm in rund 25 Metern Höhe. Das Aus- und Fortbildungszentrum zeigte in einem Wohnungsmodell das Vorgehen der Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand. Und das Einsatzszenario "Verkehrsunfall" konnte an einem verunfallten Kleinwagen besichtigt und die Fragen der Besucherinnen und Besucher beantwortet werden. Am Stand der Brandschutzerziehung wurden verschiedene Brandverläufe gezeigt und das richtige Verhalten im Brandfall erläutert.

Reanimationstraining

Der medizinische Rettungsdienst der Feuerwehr Stuttgart ist ebenfalls im neuen Gebäude stationiert. Unter fachlicher Anleitung von Notfallsanitätern der Feuerwehr Stuttgart konnten die Besucherinnen und Besucher an einem Reanimationstraining teilnehmen. Hier konnte an den bereitliegenden Übungspuppen die Herz-Lungen-Wiederbelebung geübt werden. Mit einem spielerischen Ansatz fanden sich die Teilnehmenden auf einem großen Bildschirm an der Spitze, welche die Herzdruckmassage am besten und effektivsten ausgeführt hatten.

Spiel und Spaß für Kinder

Großen Anklang fanden bei bestem Wetter die Attraktionen der Jugendfeuerwehr im Außenbereich. Bei verschiedenen Wasserspielen bewiesen die Kinder Treffsicherheit mit dem Löschrohr und bei einer Rallye über das Gelände konnte an den verschiedenen Stationen einen Stempelabdruck für einen kleinen Gewinn gesammelt werden.

Fahrzeugausstellung

Im Rahmen einer Fahrzeugausstellung konnten zahlreiche Sonderfahrzeuge der Feuerwehr Stuttgart bestaunt werden. Neben einem Feuerwehrkran und einem Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr auch zahlreiche Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart. Unter anderem ein Tanklöschfahrzeug-Waldbrand, ein Großtanklöschfahrzeug, ein Rüstwagen, eine Drehleiter und die Drohneneinheit mit ihrer Ausrüstung.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Logistik konnte ein Dekontaminationsplatz besichtigt werden. Dieser wird beispielsweise bei Unfällen mit chemischen Gefahrgütern aufgebaut, damit betroffene Personen gereinigt werden können.

Typisierungsaktion der DKMS

Über einhundert Personen konnten im Rahmen der Veranstaltung typisiert werden und stehen somit als potentielle Stammzellenspender zur Verfügung. Die Typisierungsaktion wurde in Zusammenarbeit mit der Bräutelzunft Scheer durchgeführt.

Bewirtung zugunsten der Gustav-Binder-Stiftung

Durch den Stadtfeuerwehrverband Stuttgart e. V. konnten in Zusammenarbeit mit mehreren Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart alkoholfreie Getränke und Brezeln angeboten werden. Es wurde bewusst auf eine umfangreiche Bewirtung verzichtet, da der Platz eingeschränkt war und der fachliche Austausch im Vordergrund stand. Die Gewinne aus dem Verkauf werden zugunsten der Gustav-Binder-Stiftung des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg gespendet.

Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge sagte am Sonntagabend in Stuttgart: "Wir sind überwältigt vom großen Interesse an unserer Arbeit und bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen und die vielen guten Gespräche. Mein Dank gilt ebenfalls den über hundert Helferinnen und Helfern der Feuerwehr Stuttgart, welche diese Veranstaltung ermöglicht haben."

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell