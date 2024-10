Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Sahlkamp: Zwei 12- und 14-Jährige vermisst - Wer hat Lorin D. und Anastasiia S. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Donnerstagabend, 03.10.2024, werden zwei Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren aus dem hannoverschen Stadtteil Sahlkamp vermisst. Da alle polizeilichen Maßnahmen bislang nicht zum Auffinden der Mädchen geführt haben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht Bilder der beiden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Sahlkamp-Vahrenheide verschwanden die beiden Mädchen am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr gemeinsam aus einer Wohnung im Hagebuttenweg in Hannover. Als die Mädchen auch am späten Abend nicht zurückkehrten, meldeten ihre Eltern sie in der Nacht als vermisst. Die Polizei hat bereits Befragungen durchgeführt, mögliche Aufenthaltsorte überprüft und weitere Fahndungsmaßnahmen ausgeschöpft. Derzeit gibt es keine Hinweise, wo sich Lorin D. und Anastasiia S. aufhalten könnten.

Aufgrund ihres jungen Alters und der bereits verstrichenen Zeit, wächst die Gefahr, dass sich die beiden Mädchen in einer hilflosen Lage befinden.

Lorin D. ist 12 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß und schlank und hat lange, glatte, braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Vermisste eine graue Jeans, ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Winterjacke sowie weiße Sneaker. Zudem führte sie einen schwarzen Rucksack mit sich.

Ansastasiia S. ist 14 Jahre alt und etwa 1,45 Meter groß. Sie hat ebenfalls eine schlanke Figur und lange schwarze Haare. Auch Anastasiia trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Winterjacke. Dazu war sie mit einer hellen Jeanshose und weißen Sneakern mit schwarzen Streifen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. /rod, nash

