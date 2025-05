Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Tiefgarage führt zu starker Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Brennendes Elektrofahrzeug im 3. Untergeschoss einer Tiefgarage

- Starke Verrauchung führt zu Räumung von Nachbargebäuden

- Keine verletzten Personen

Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr Stuttgart am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr einen Brand in einer Tiefgarage in der Sophienstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Elektrofahrzeug im 3. Untergeschoss in Vollbrand. Zwei Atemschutztrupps arbeiteten sich in das Untergeschoss vor und konnten den Brand gemeinsam mit der installierten Sprinkleranlage unter Kontrolle bringen. Für Nachlöscharbeiten am brennenden Audi und zur Kontrolle der Tiefgarage kamen weitere Atemschutztrupps zum Einsatz. Die Einsatzkräfte hatten in der komplett verrauchten Tiefgarage fast keine Sicht und mussten sich Stück für Stück zum brennenden Fahrzeug vorarbeiten. Hierzu gingen die Einsatzkräfte von zwei Seiten vor. Ein benachbartes Fahrzeug wurde bei dem Brandereignis beschädigt, ein Brandübergriff konnte jedoch verhindert werden.

Um den Brandrauch aus der Tiefgarage zu drücken kam ein ferngesteuerter Großlüfter auf einem Kettenfahrgestell der Feuerwehr Stuttgart zum Einsatz. Um das Brandfahrzeug aus der Tiefgarage zu entfernen kam ein Raupenfahrzeug der Werkfeuerwehr Porsche zum Einsatz.

Insbesondere in der Anfangsphase kam es zu einer starken Rauchentwicklung - auch außerhalb der Tiefgarage. Dies machte eine Räumung von umliegenden Gebäuden erforderlich. Die Personen konnten ab 11 Uhr zurück in die Gebäude.

Zu verletzten Personen kamen es glücklicherweise nicht.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 80 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Stuttgart bis 13:30 Uhr im Einsatz. Weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzten die Feuerwache 1 und arbeiteten weitere Einsatzkräfte im Stadtgebiet ab.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen Hygiene, Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehältern Atemschutz und Lüftung

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik Verwaltungsstandort: Inspektionsdienst, Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Botnang: Löschfahrzeug

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Hedelfingen: Gerätwagen Messtechnik

Abteilung Münster: Löschfahrzeug

Abteilung Untertürkheim: Löschfahrzeug

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Abteilung Logistik: Gerätewagen-Logistik

Abteilunge Wangen und Münster zur Wachbesetzung der Feuerwache 1.

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell