POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (10.05.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 37-Jährigen in der Erfurter Straße. Gegen 10.15 Uhr sprach der bislang Unbekannte den 37-Jährigen, der mit einem Roller unterwegs war, an. Im weiteren Verlauf schlug der bislang Unbekannte den 37-Jährigen offenbar und flüchtet anschließend. Der 37-Jährige wurde leicht ...

mehr