Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0876 - Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Erneut kam es zu einem Betrugsfall, bei dem bislang unbekannte Täter vorgaben, Angehörige des amerikanischen Militärs zu sein und so Geld erbeuteten.

Bei dieser Betrugsmasche geben sich die Betrüger als Soldaten aus und geben meist vor, aufgrund eines angeblichen Auslandeinsatzes nicht über ihr eigenes Geld verfügen zu können. Deshalb fordern sie Geschädigte unter verschiedenen Vorwänden auf, Geld zu überweisen. Hierbei handelt es sich um eine Form des sog. Scammings oder Love-Scammings.

Es erfolgen bei der Kontaktaufnahme bzw. Beziehungsbildung mitunter auch Videotelefonate in englischer Sprache, sodass eine noch persönlichere Bindung entstehen kann. Bei den Handys handelt es sich dann oftmals um Prepaidhandys, bei denen die Inhaber nicht nachvollziehbar sind.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord rief im Frühjahr unter dem Slogan #AHA - Achtung Hirn An - eine Präventionskampagne zum Thema Cyberkriminalität ins Leben.

Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen zur Kampagne und verschiedenen Betrugsmaschen im Internet:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/082906/index.html

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Sei misstrauisch im Netz: Wenn jemand zu schnell zu viel Vertrauen aufbaut oder ungewöhnlich schnell von Liebe spricht, sei vorsichtig. - Teile keine persönlichen Informationen: Gib keine finanziellen oder sensiblen Daten preis, wie z.B. Bankinformationen oder Passwörter. - Überprüfe Informationen: Prüfe, ob die Angaben der Person mit anderen Quellen übereinstimmen (z.B. durch Googeln von Fotos oder Namen). - Forderungen ignorieren: Gib niemals Geld oder Geschenke an jemanden, den du online kennengelernt hast, insbesondere wenn du diese Person noch nie getroffen hast. - Wende dich an die Plattform: Melde verdächtige Profile sofort dem Betreiber der Online-Dating-Plattform oder sozialen Netzwerks. - Sprich mit Freunden: Teile deine Bedenken mit Freunden oder Familie, um deren Meinung zu hören und nicht in eine emotionale Falle zu tappen.

Wie man diese Betrugsmasche erkennt, wird in diesem Flyer erklärt:

https://www.polizei.bayern.de/mam/schuetzen-vorbeugen/lovescam_-_flyer_-_din_lang_-_4-seitig.pdf

Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie auch unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell