POL Schwaben Nord: 0875 - Polizei stoppt Alkoholfahrt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (10.05.2025) brannte es in einem Firmengelände in der Zugspitzstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Gegen 09.20 Uhr brach ein Feuer in einer Werkshalle aus. Dabei wurden nach aktuellem Kenntnisstand unter anderem ein Tor sowie die Fassade und Teile des Gebäudeinneren beschädigt. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Der genaue Sachschaden sowie die Brandursache ...

mehr