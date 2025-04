Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: vermeintlicher Kauf-Interessent versucht Handy zu stehlen (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Mit Pfefferspray versuchte ein noch unbekannter Täter sein 35-jähriges Opfer zu vertreiben, nachdem er ihm ein Handy gestohlen hatte. Der 35-Jährige hatte das Smartphone über eine Verkaufsplattform im Internet für mehrere Hundert Euro angeboten. Über diese Anzeige kam der Kontakt zum Täter zustande. Man traf sich schließlich am Dienstag (22.04.2025) gegen 16.00 Uhr in der Neckarstraße in Sindelfingen, um den möglichen Verkauf zu besprechen. Der Täter begutachtete das Handy zunächst genau und rannte dann plötzlich damit in Richtung der Hanns-Martin-Schleyer-Straße davon. Der 35-Jährige nahm die Verfolgung auf und wurde dabei mehrfach vom Täter mit einem Reizstoff besprüht. Trotzdem konnte er den Unbekannten ergreifen und es entstand ein Gerangel, während dem die Ehefrau des 35-Jährigen das Smartphone an sich nehmen konnte. Schließlich ließ der leicht verletzte 35-Jährige den Täter los, worauf diese in Richtung eines Möbelhauses flüchtete. Der Unbekannte soll zwischen 18 und 23 Jahren alt, etwa 180 cm groß und kräftig gewesen sein. Er wurde als südländischer Typ beschrieben. Sein Gesicht sei auffällig rund und füllig gewesen. Der Täter war mit einer hellen Jogginghose, einem hellen Oberteil, einer schwarzen West und weißen Sportschuhen bekleidet. Außerdem trug er eine helle Mütze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

