Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Wohnungsbrand in der Wilhelmstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstand am Mittwochmorgen (23.04.2025) gegen 01:40 Uhr bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Wilhelmstraße in Eltingen. Über Notruf meldete ein Bewohner des Wohngebäudes den Gebäudebrand. Alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine stärker werdende Rauchentwicklung in dem Gebäude fest, weshalb es evakuiert werden musste. Hierbei verließen die Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude über das Treppenhaus, zusätzlich wurden Personen aus den oberen Stockwerken unter Zuhilfenahme einer Drehleiter gerettet. Ein 34-jähriger Bewohner weigerte sich zunächst, das Haus zu verlassen. Zudem zeigte er sich vehement uneinsichtig und leistete den Aufforderungen der Einsatzkräfte keine Folge, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Auch gegen diese Maßnahme widersetze sich der Mann. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier Leonberg und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Mutmaßlich kam es im Zimmer des 34-Jährigen im Bereich des Herdes zu der Rauchentwicklung, ein offenes Feuer stellten die Wehrkräfte nicht fest. Nach den Löscharbeiten lüftete die Feuerwehr das Wohngebäude, anschließend konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohneinheiten zurückkehren. Lediglich das Zimmer des 34-Jährigen ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Gegen den 34-jährigen Mann wird nun wegen verschiedener Straftaten ermittelt, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell