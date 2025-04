Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ohne Diebesgut machten sich bislang unbekannte Einbrecher wieder aus dem Staub, die zwischen Donnerstag (17.04.2025) 17.00 Uhr und Dienstag (22.04.2025) 06.40 Uhr in einem Firmengebäude in der Betzenbergstraße in Waldenbuch ihr Unwesen trieben. Nachdem sie sich Zutritt in das Gebäude verschafft hatten, brachen die Täter in Inneren zwei Türen auf. Möglicherweise fanden sie nichts Stehlenswertes vor, so dass sie sich wieder aus dem Staub machten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Waldenbuch zu melden.

