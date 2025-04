Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: nach Unfall am 15. April sucht Polizei noch Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und einen Sachschaden von mindestens 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich bereits am Dienstag, 15. April gegen 06.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg ereignete. Ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache auf seiner Fahrt in Richtung Singen vom linken auf den rechten Fahrstreifen ab und prallte dort gegen den BMW eines 64-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der BMW ins Schleudern, überschlug sich und kam dann rechts neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Auch der Audi schleuderte in den Grünstreifen. Die Insassen der beiden Fahrzeuge mussten von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

