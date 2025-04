Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Spezialeinsatzkommando nimmt 32-Jährigen in psychischen Ausnahmezustand vorläufig fest

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 32 Jahre alter Mann am Freitagabend vermutlich unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands seine Wohnung in der Zeppelinstraße in Hildrizhausen verwüstete und Polizeieinsatzkräften mit Aggression begegnete, wurde er letztlich durch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz vorläufig festgenommen. Gegen 22.50 Uhr hatte sich ein Bewohner der Zeppelinstraße bei der Polizei gemeldet, da der 32-Jährige in seiner Wohnung umher tobte, laut schrie und laut Musik laufen ließ. Den Einsatzkräften des Polizeireviers Böblingen gelang es, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, der sich zunächst kooperativ verhielt und den polizeilichen Anweisungen Folge leistete. Im Hof des Wohnhauses schlug seine Stimmung jedoch plötzlich um und er begann wieder zu schreien. Darüber hinaus wollte er sich zurück in seine Wohnung begeben. Dies führte dazu, dass er zu Boden gebracht werden sollte. Eine hinzugekommene Verwandte mischte sich indessen in die Polizeiarbeit ein und versuchte die Maßnahmen zu unterbinden. Gegen die Frau, die völlig außer sich war, musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Bei dem 32-Jährigen, der vermutlich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand, zeigte der Einsatz von Pfefferspray hingegen keine Wirkung, sodass es ihm gelang, zurück in seine verwüstete Wohnung zu flüchten. Hierauf wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen, das den 32-Jährigen gegen 00.30 Uhr in seiner Wohnung vorläufig festnahm. Währenddessen bespuckte, beleidigte und bedrohte er die anwesenden Einsatzkräfte fortwährend. Der Mann wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell