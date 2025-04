Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Remseck am Neckar-Aldingen: mehrere Automatenaufbrüche angezeigt

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Automaten brachen noch unbekannte Täter am Osterwochenende in Ludwigsburg und Remseck am Neckar auf. In der Nacht von Samstag (19.04.2025) auf Sonntag (20.04.2025) brachen die Unbekannten einen Eis-Automaten in der Mörikestraße in Ludwigsburg auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. In derselben Nacht brachen Unbekannte einen weiteren Eis-Automaten in der Schwabstraße in Aldingen auf. Die Täter entwendeten ebenfalls einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. In den vergangenen Monaten kam es mittlerweile vermehrt zu Aufbrüchen von Eis-Automaten. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Am Montag (21.04.2025) zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr brachen noch unbekannte Täter zwei Strom- und Wasserautomaten auf einem Wohnmobilparkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg auf und erbeuteten geschätzte 50 Euro Bargeld aus den Münzkästen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

