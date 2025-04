Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Kupferdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Samstag (19.04.2025) ein an einem Gebäude eines Hofladens in der Talstraße in Sindelfingen-Maichingen montiertes Kupferfallrohr. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Sindelfingen die Tel. 07031 697-0 sowie die E-Mail-Adresse sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell