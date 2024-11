POL-GM: Unfall beim Abbiegen fordert eine Verletzte

Gummersbach (ots) - Am frühen Montagabend (25. November), gegen 17:40 Uhr versuchte ein 26-Jähriger aus Attendorn in einem Juweliergeschäft in der Gummersbacher Innenstadt eine Halskette zu stehlen. Der Mann zeigte Interesse an dem Schmuckstück. Als die Verkäuferin ihm die Halskette angelegt hatte, wollte er unter Angabe eines Vorwandes das Geschäft verlassen. Die Verkäuferin versuchte ihn erfolglos durch Zuruf ...

