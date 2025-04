Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt - Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Montag (14.04.2025) gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Frankenstraße in Marbach am Neckar ein schwerer Verkehrsunfall (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6013787), bei dem unter anderem der 89-jährige Beifahrer verletzt worden war.

Am 15.04.2025 verstarb der 89-Jährige in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

