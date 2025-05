Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0872 - Polizei ermittelt gegen Partygänger

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Sonntag (11.05.2025) löste ein 24-jähriger Partygänger einen Polizeieinsatz aus und wehrte sich gegen die Beamten. Gegen 05.00 Uhr wurde die Polizei in eine Bar in die Maximilianstraße gerufen. Zunächst erhielten die Beamten die Informationen, dass bei einer Auseinandersetzung ein Messer verwendet wird. Aus diesem Grund waren zahlreiche Streifen vor Ort und trafen auf einen 24-jährigen Beteiligten, der äußerst unkooperativ war. Die Beamten mussten den Mann auf Grund seines Verhaltens schließlich am Boden fesseln. Dagegen wehrte sich der 24-Jährige massiv. Es stellte sich schließlich heraus, dass offenbar kein Messer im Spiel war. Der 24-Jährige und sein 26-jähriger Begleiter wurden zuvor auf Grund ihres Verhaltens von Angestellten aus der Bar verwiesen. Daraufhin griffen Beide offenbar einen Mitarbeiter der Bar an, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Beide Männer waren erheblich betrunken und erhielten von den Beamten einen Platzverweis. Der Mitarbeiter der Bar blieb offenbar unverletzt, der 24-jährige Gast war leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Gegen das Duo wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 24-Jährigen zudem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell