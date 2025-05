POL-PDLD: Zu schnell auf der Autobahn unterwegs in Wörth

Kandel (ots) - Am 03.05.2025 erschien um 16:30 Uhr ein ca. 50 Jahre alter Mann bei der Geschädigten an ihrer Privatanschrift. Er bat bei der 84-jährigen Bewohnerin um einen Toilettenbesuch. Unter diesem Vorwand wurde der Unbekannte in den Wohnbereich geführt. In einem unbeobachteten Moment konnte der Unbekannte den Geldbeutel der Geschädigten mit einer größeren Bargeldsumme (über 300 Euro) entwenden. Eine Strafanzeige wurde vor Ort aufgenommen, der Mann konnte im ...

