Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 2. Mai 2025, gegen 19 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Verkehrsunfall im Bereich einer Gaststätte am Rheindamm in Germersheim mitgeteilt.

Vor Ort konnte die 65-jährige Fahrzeugführerin angetroffen werden, von der unmittelbar eine Alkoholfahne ausging. Sie räumte den Konsum von zwei Bier ein und erreichte bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,70 Promille.

Durch den Unfall wurden neben dem Fahrzeug der Unfallverursacherin, das aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Gegen die 65-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein zum Zwecke der Entziehung sichergestellt.

