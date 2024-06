POL-MK: Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen

Menden (ots) - In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte am Schwitterkamp in eine Pizzeria eingebrochen. Sie schlugen eine Türscheibe ein und gelangten so in die Gaststätte. Dort flexten sie einen Zigarettenautomaten auf. Außerdem stahlen sie mehrere Flaschen Whiskey, Funkgeräte und eine Überwachungskamera. Ein vorbeifahrender Autofahrer sah kurz nach 6 Uhr die eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei, die Spuren sicherte. Die Polizei bittet um Hinweise unter ...

