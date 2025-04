Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Am 10.04.2025, gegen 11:10 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW, einen weißen BMW, auf dem Parkplatz neben dem Jugendhaus "Lemon" in Annweiler in der Landauer Straße 3. Bei seiner Rückkehr (10 min später) musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug auf der Beifahrerseite komplett von vorne bis hinten mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt hat. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Annweiler, Tel. 06346-96462519 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

