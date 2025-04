Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/Roschbach - Geschwindigkeitskontrollen

Edesheim/Roschbach (ots)

17 Autofahrer in der Edesheimer Staatsstraße waren gestern (09.04.2025, 8 Uhr bis 10 Uhr) zu schnell und mussten gebührenpflichtig verwarnt werden. Der Schnellste war mit 49 km/h unterwegs, obwohl in der Staatstraße lediglich 30 km/h erlaubt sind. Zehn weitere Autofahrer waren auf der L 516/Einmündung nach Roschbach zu schnell unterwegs. In diesem Bereich sind 70 km/h erlaubt. Der Spitzenreiter rauschte mit 105 km/h in die Kontrolle und wird in Kürze einen Bußgeldbescheid erhalten. Die Polizei appelliert: Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit sind nach wie vor Hauptunfallursachen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell