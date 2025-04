Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sittlichkeitsdelikt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Sonntagabend, dem 06.04.25, kam es in der Landauer Innenstadt zu einem Sittlichkeitsdelikt.

Eine Frau begab sich zwischen 17:00 und 18:00 Uhr in den Innenhof eines Anwesens in der Ostbahnstraße, in unmittelbarer Nähe des dortigen Drogeriemarktes, als plötzlich ein unbekannter Mann an die Geschädigte herantrat, sie unsittlich berührte und direkt wieder vom Tatort floh.

Vom Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: Ca. 180 cm groß, Bart-Träger, dunkelhäutig

Die Kriminalpolizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter kilandau.k42@polizei.rlp.de, an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

