POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am gestrigen Mittwoch (22.01.2025) fuhr eine 25-Jährige offenbar alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihrem E-Bike. Dabei verursachte sie einen Unfall. Gegen 16.00 Uhr fuhr die 25-Jährige mit ihrem E-Bike in der Imhofstraße. Sie touchierte einen am Straßenrand geparkten Seat und beschädigte diesen an der ...

mehr