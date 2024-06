LPI-J: Essen angebrannt

Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag kam es in Süßenborn zu einem Unfall. Ein 45jähriger Erfurter befuhr mit einem BMW die Landhausallee in Richtung Gewerbegebiet. Ca. 100 Meter nach dem Ortsausgang Süßenborn verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Glücklicherweise wurde er lediglich leicht verletzt, sein Beifahrer ...

