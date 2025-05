Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der SPD

Landau (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (01.05.2025) 14 Uhr bis Freitag (02.05.2025) 6 Uhr klebten bislang unbekannte Täter mehrere Plakate auf das Schaufenster des Wahlkreisbüros der SPD in der Nußbaumgasse in Landau. Durch das Bekleben entstand Sachschaden an der mit Schriftzügen versehenen Fensterscheibe des Wahlkreisbüros. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haben auch Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

