Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roller entwendet - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein/Maximiliansau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Nachtweide in Maximiliansau ein Motorroller entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Nachgang konnte der Roller in der Nähe des Tatorts beschädigt aufgefunden und an den Geschädigten übergeben werden. Zeugen, welche im betreffenden Zeitraum im Bereich der Nachtweide verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Um sich gegen Diebstähle besser schützen zu können gibt die Polizei u.a. folgende Hinweise: - Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Weitere Hinweise können Sie Internet unter www.polizei-beratung.de finden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell