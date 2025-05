Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mann ausgeraubt

Landau (ots)

Am gestrigen Mittwochabend wurde ein 58-jähriger Mann gegen 19:15 Uhr auf dem Heimweg vom Maimarkt in Landau in der Schlachthofstraße in Landau durch zwei bisher unbekannte Männer überfallen. Die beiden Täter stießen den 58-Jährigen unvermittelt zu Boden und entrissen ihm dessen Handy. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter als männlich im Alter zwischen 20 bis 25 Jahre. Der 58-Jährige wurde durch die Tat leicht am Kopf verletzt.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell